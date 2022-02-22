Merve Boluğur: Evleneceğim kişiyle aramda tutku olmalı
Oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de tek celsede boşanmıştı. Sonrasında sevgilileri olsa da Boluğur aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı.
22.02.2022 - 12:41 |
Son dönemde şarkıcı Emre Kaya ile haklarında çıkan haberleri "İlişki yok, iş var" diyerek yalanlayan Merve Boluğur, "Mantık evliliği mi, aşk mı?' sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi.
"DİZLERİM TİTREMELİ"
34 yaşındaki güzel, "Tabii ki, aşk ve sevgi. Dizlerim titremeli. Ben duygu odaklı bir kadınım. Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" açıklamasını yaptı.