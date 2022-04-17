Kurt Efe doğdu! Hastaneye ünlü yağdı...

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, altı yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmiş, nikâh törenine sadece 40 kişi katılmıştı. Ünlüler dünyasının popüler çiftinden geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

BABASININ KOPYASI

Bir erkek bebek bekleyen Tatlıtuğ ile Dizer, 15 Nisan Cuma sabahı oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Doğuma giren 38 yaşındaki oyuncu, gözyaşlarını tutamadı. Altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenildi.

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

"KURT EFE ÇOK KEYİFLİ"

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la ilk misafirlerini doğum yaptığı özel hastanede kabul etti. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Rıza Kocaoğlu, yeni sevgilisi Selin Işık ile Tatlıtuğ ve eşini tebrik etti. Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti de yakın dostlarına "Hayırlı olsun" demek için hastaneye gelenler arasındaydı.

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın ise hastaneye yalnız geldi. Ulusoy'un sette olduğunu söyleyen Sarışın, bebeği soran muhabirlere, "Çok güzel, çok tatlı, bir hayli keyifli bir anneyle bebek gördüm" dedi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncunun, "O aynı rüzgar gibi" notunu düştüğü ve nazar boncuğu emojisi eklediği gönderi 600 binden fazla beğeni almıştı.

Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.

"KIVANÇ'LA ORTAK KARAR VERDİK"

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi doğumdan önce belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti. Dizer, çocuklarına neden iki isim koydukları sorulunca, "Bu konuda Kıvanç'la ortak karar verdik” açıklamasını yapmıştı. Eşinin paylaştığı fotoğrafa ilişkin ise "Evet, çok tatlı” yorumunda bulunmuştu.