GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinKıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede!
HaberlerMagazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede!
ABONE OL

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede!

Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterine hayat veren ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in aynı yapımda rol alacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkilinin 14 yıl sonra yeniden buluşacak olmasına yorum yağdı.

04.03.2022 - 14:08 |
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in küs olduğu iddiası zaman zaman gündeme gelirken bu iddiaları yalanlar nitelikte bir haber gündeme düştü. Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterine hayat veren ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, 14 yıl sonra aynı projede yer alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beklenen gelişme 14 yıl sonra nihayet oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre iki star isim Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures ile anlaştı. Filmi başarılı kalem Nuran Evren Şit yazacak, New York’ta çekilecek ve Netflix’te yayınlacak.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ şu günlerde Onur Saylak’ın “Nuh Boğuldu” adlı filminde başrol oynuyor.

KÜS OLDUKLARI GÜNDEMDEYDİ


Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 2008 yılında başlayıp 2010’da biten ve reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu'da rol almıştı. İkilinin ‘Aşkı-Memnu’nun çekimleri sırasında bile anlaşamadıkları öne sürülmüştü.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kourtney Kardashian'dan özel hayat itirafı! "Ara vermek..."

Kourtney Kardashian'dan özel hayat itirafı! "Ara vermek..."

Akrep Nalan'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu! Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım gündeme geldi...

Akrep Nalan'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğdu! Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım gündeme geldi...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede!

Hakan Taşıyan: Yeni bir hayata başladım

Hakan Taşıyan: Yeni bir hayata başladım

Sıradaki Haber