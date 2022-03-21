Kemal Sunal’ın yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyayı salladı!

Türk sinemasının en büyük oyuncularından biri olan Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hala milyonlarca insan tarafından izleniyor. Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor.

Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan usta sanatçı Kemal Sunal’ın ölmeden önce çekilmiş bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

OĞLU ALİ SUNAL İLE DANS ETMİŞ



1998 yılında Grup Laçin’in hit olan parçası “Bekar Gezelim” şarkısı eşliğinde Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’la dans ettiği görüntüler sevenlerinin içini ısıttı. Sunal ve Ali Sunal’ın dansına eşlik eden Fatih Ürek, o anları “Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal” notuyla paylaştı.

GÖRENLER DUYGULANDI



Kemal Sunal'ın oldukça neşeli olduğu ve dans ettiği görüntüleri ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları, usta isme bir kez daha sevgi ve saygı duyduklarını dile getirdi. İşte sosyal medyada videoya gelen yorumlardan bazıları; "Muhteşem bir video. Çok özlemişim yaşıyormuş hissine kapıldım bir anda. Mekanı cennet olsun inşallah.", "Mekânı cennet olsun,sanki hiç gitmemiş gibi.", "Allah rahmet eylesin güzel insan Kemal Sunal."