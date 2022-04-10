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MagazinIşın Karaca'dan Gülşen'e olay yaratacak çıkış: Yaptığının sanatla alakası yok
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Işın Karaca'dan Gülşen'e olay yaratacak çıkış: Yaptığının sanatla alakası yok

Işın Karaca, son dönemde çok tartışılan sahne kostümleri hakkında konuştu: "Gülşen'i severim ama sahne adabı diye bir şey olmalı. Her şeyin bir kalitesi olmalı. Bazı hareketler çok kalitesiz..."

10.04.2022 - 16:25 |
Işın Karaca'dan Gülşen'e olay yaratacak çıkış: Yaptığının sanatla alakası yok

Gülşen'in sahne kıyafetlerinden rahatsız olan Işın Karaca yine açıklamalarıyla gündem oldu. Işın Karaca yaptığı açıklamada "Ben Gülşen'in müziğini, kariyerini çok seviyorum. Konu giyimle alakalı bir şey değildi" dedi.

"Sahne adabı diye bir şey var" diyen Karaca konuşmasının devamında "Beyonce'un Coachella konserini izlerseniz konsepti ve niye öyle bir şey yaptığını anlarsınız. Burada öyle bir kareografi yok, sanata dair değildi yapılan şeyler. Bahsettiğim buydu" dedi.

Işın Karaca'nın konuşmasına sinirlenen Aysu Baceoğlu patladı. Aysu Baceoğlu bu yorumun yer aldığı bir paylaşımın altına "Artık kusma hissi yarattı sürekli bu, hemcinslerinize laf atarak içi boş gündem çabaları" dedi.

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