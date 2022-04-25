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MagazinIşın Karaca'dan dikkat çeken açıklama: Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor
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Işın Karaca'dan dikkat çeken açıklama: Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor

Işın Karaca, TV8'in 2. Sayfa programına canlı yayın konuğu oldu ve Gülşen hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Işın Karaca daha önceki eleştirilerinin medyada eksik yer aldığını iddia ederek kızıyla ilgili de bir yorumda bulundu. Karaca "Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor" yorumunda bulundu.

25.04.2022 - 14:59 |
Işın Karaca'dan dikkat çeken açıklama: Kızım 'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor

Işın Karaca, sahne kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen hakkında yeni açıklama yaptı. 2. Sayfa'ya konuk olan Karaca daha önce yaptığı "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" açıklamasının eksik yayınlandığını söyledi.

Işın Karaca açıklamasında "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" dedi.

"KIZ ANNESİ" AÇIKLAMASI


Ünlü şarkıcı konuşmasının devamında "Kadın istediğini giyebilir. Ben bu ülkede büyük ustalar tarafından yetiştirildim. Benim oradan öğrendiğim adap burada başkalaştı. Ben Sezen birinin kucağında otururken görmedim" yorumunda bulundu.

Karaca "Kız annesi" açıklamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu" dedi.

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