Işın Karaca, Sedat Doğan hakkında konuşmama kararı aldırdı! Adlarını dahi anamayacak

Işın Karaca ile Sedat Doğan 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çiftin 11 yaşındaki kızları Mia’nın velayetini anneye verdi. İddiaya göre Işın Karaca’nın eski eşi Sedat Doğan’ın adı dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarıyla anıldı. İddiaya göre Sedat Doğan, Brezilya’daki mahkumiyetinin son bulmasının ardından Işın Karaca’nın o dönem evli olduğu Tuğrul Odabaş’ın sosyal medyadan küçük kız Mia ile olan fotoğrafını paylaşmasına karşılık bir video yayınlayarak tehditler savurdu. Ardından bir televizyon programına bağlanan Sedat Doğan, Işın Karaca hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak onur ve saygınlığını zedeledi. Sedat Doğan’ın bu açıklamaları nedeniyle çocuğunun pedagojik olarak zarar gördüğünü öne süren Işın Karaca, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulundu. Sedat Doğan’ın çocuğunu hiçbir zaman umursamadığını dava dilekçesinde belirten avukat Karakoç, “Sedat Doğan, açıklamalarıyla evladı üzerinden pirim yapmakta, çocuğuna zarar vermektedir. Davalının her açıklaması yüzünden Işın Karaca sanatından ziyade polemiklerle gündeme gelmektedir. Uyuşturucu bağımlılığı, işlediği suçlar ve tüm bunlara rağmen çıkıp müvekkili zan altında bırakabilecek söylemlerde bulunan Sedat Doğan hakkında mahkemeden konuşmama kararı verilmesini istiyoruz. Müvekkilimiz, Sedat Doğan’ın kendisi ve küçük kızından uzak durmasından başka bir şey istememektedir” dedi.

MAHKEME KONUŞMAMA KARARI VERDİ

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Işın Karaca’nın avukatı Levent Karakoç katıldı. Duruşmada söz alan Işın Karaca’nın avukatı Levent Karakoç, “Sedat Doğan’ın eylemlerinin saldırı niteliğinde olduğu sabittir. Davalının, müvekkil ve küçük kızının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyabilecek paylaşım ve yorumlar yapmamasını ve konuşmamaya mahkum edilmesini istiyoruz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Işın Karaca’nın davasını kabul etti. Sedat Doğan’ın hukuka aykırı eylemlerinin tespitine karar veren mahkeme, Işın Karaca ve çocuğunun kişilik haklarına saldırı taşıyabilecek benzer fiillerde bulunmamasına ve herhangi bir medya iletişim aracında konuşmamasına karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Işın Karaca’nın avukatı Levent Karakoç, “Bu dava Işın Karaca ya da Sedat Doğan’ın karşılıklı davası değil. Bu dava tamamen küçük çocuğun geleceğinin korunmasıyla ilgili. Bu kararla birlikte Sedat Doğan’ın eski eşi Işın Karaca ve kızı hakkında haber ve yorumlarda bulunması tamamen yasaklanmıştır. Karara göre Sedat Doğan müvekkil ve kızı hakkında basında hiçbir şekilde iyi, kötü, olumlu ve olumsuz beyanda bulunamayacak, ismini dahi anamayacak” dedi.