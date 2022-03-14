Ä°brahim TatlÄ±ses vurulduÄŸu gÃ¼nÃ¼ anlattÄ±: BaktÄ±m kafamdan bir ÅŸey damlÄ±yor...

Ä°bo Showâ€™da dÃ¼n akÅŸam renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸandÄ±. Birbirinden Ã¼nlÃ¼ konuklarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± programda, aÅŸktan mÃ¼ziÄŸe birÃ§ok konu gÃ¼ndeme geldi.

ÅžarkÄ±larla baÅŸlayan program zaman zaman duygusal zaman zaman da gergin anlara sahne oldu.

EVET SEVGÄ°LÄ°M VAR!

En son GÃ¼lÃ§in Karakaya ile aÅŸk yaÅŸayan Ä°brahim TatlÄ±ses yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. Seren Serengil'in 'Sizi ne zaman atarlÄ± gÃ¶rsem 'bir aÅŸk yaÅŸÄ±yordur' diyorum. 28 AralÄ±kâ€™ta yeni bir aÅŸka yelken aÃ§mÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z' sÃ¶zlerini Ä°brahim TatlÄ±ses doÄŸruladÄ±. Yeni bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran TatlÄ±ses, 'GÃ¶zÃ¼mÃ¼n iÃ§ine sevgiyle bakÄ±yor... Ã–yle bakan da gÃ¶rmedim bugÃ¼ne kadar' ifadelerini kullandÄ±.

HÃœLYA AVÅžAR, Ä°BRAHÄ°M TATLISES'LE EVLENMEK Ä°STÄ°YORDU!

Ã‡ocukluk yÄ±llarÄ±ndan beri Ä°brahim TatlÄ±ses'le bir arada olduÄŸunu sÃ¶yleyen Serengil yaptÄ±ÄŸÄ± itiraflarla programa damga vurdu. 'Bizim ÅžiÅŸli'de bir evimiz vardÄ±. Ä°brahim TatlÄ±ses o eve ilk Ã¶nce Perihan SavaÅŸ ile geldi. Perihan SavaÅŸ'Ä±n gÃ¼zelliÄŸi normal bir gÃ¼zellik deÄŸildi. Hatta "Ne iÅŸi var Perihan SavaÅŸ'Ä±n Ä°brahim TatlÄ±ses'le" diyorlardÄ±. Lise Ã§aÄŸÄ±na geldim, bu sefer eve HÃ¼lya AvÅŸar ile geldi. Bizim evde de TÃ¼rk filmleri Ã§ekiliyordu. Ä°brahim Bey ve HÃ¼lya AvÅŸar set arasÄ±nda kavga ediyordu. BayaÄŸÄ± aÅŸk yaÅŸÄ±yorlardÄ±... HÃ¼lya Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses'e... Hatta bir gÃ¼n 'Ben Ä°brahim TatlÄ±ses'le evleneceÄŸim' dedi.

Ã‡OCUKLARINA UYARI

Son gÃ¼nlerde aile fertleriyle sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nler yaÅŸayan Ä°brahim TatlÄ±ses'e Seren Serengil'den destek geldi. 'Ã‡ocuklarÄ± iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum; Ä°brahim Bey'in bugÃ¼n yaÅŸamasÄ± mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaÅŸayan yok. Ä°brahim TatlÄ±ses hayatta kaldÄ±. Bu saatten sonra onu pamuklara saracaÄŸÄ±z, hatalÄ± da olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nseniz bunu yapacaksÄ±nÄ±z. Ä°brahim TatlÄ±ses bir daha gelmeyecek...'

VURULMA ANINI ANLATTI

Aile iÃ§inde sorunlar yaÅŸayan Ä°brahim TatlÄ±ses "Ben ailem hakkÄ±mda hiÃ§ konuÅŸmadÄ±m. Sadece mesaj atarÄ±m anlayan anlar. Ailem hakkÄ±nda konuÅŸursam ayÄ±p ederim. Onlar istediÄŸi kadar konuÅŸsunlar. Melek'i, Dilan'Ä± konuÅŸurken hiÃ§ duydunuz mu? Dilan eskiden konuÅŸuyordu artÄ±k konuÅŸmuyor. KonuÅŸanlar da beni alakadar etmiyor, Urfa'daki kÄ±zÄ±mÄ± kimse tanÄ±maz. KeÅŸke Dilan erkek olsaydÄ±." ÅŸeklide konuÅŸtu.

2011 yÄ±lÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Ä°brahim TatlÄ±ses vurulma anÄ±nÄ± anlattÄ±: 'Ben hissettim. BaktÄ±m kafamdan bir ÅŸeyler damlÄ±yor doktora 'nedir bu hocam' dedim. 'Oradan damlayan kan' dedi. KafamÄ± yan dÃ¶nmesem tam orta kÄ±sma gelecekmiÅŸ'

Ameliyattan sonraki sÃ¼reÃ§te inancÄ±nÄ± hiÃ§ kaybetmediÄŸini belirten TatlÄ±ses, "Ben lavaboya gidemiyordum, aÄŸzÄ±mdan sular akÄ±yordu. O halden bu hale geldim Allah'Ä±ma ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. Ä°yileÅŸme sÃ¼recimde umudumu kaybettiÄŸim hiÃ§ olmadÄ±." dedi.

Â

BÃœLENT SERTTAÅž VE DÄ°DEM KINALI KARÅžI KARÅžIYA!

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Ä°bo Show'a konuk olan BÃ¼lent SerttaÅŸ, oryantal Didem dans ederken kafasÄ±nÄ± Ã§evirmiÅŸ, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bu tepkisi gÃ¼nlerce konuÅŸulmuÅŸtu. Ä°kilinin arasÄ±nÄ±n kÃ¼s olduÄŸu SerttaÅŸ'Ä±n KÄ±nalÄ±'ya tepki gÃ¶stermek iÃ§in bÃ¶yle bir davranÄ±ÅŸta bulunduÄŸu iddia edilmiÅŸti.Aylar sonra Ä°bo Show'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen ikili aralarÄ±ndaki buzlarÄ± eritti. Didem KÄ±nalÄ±'nÄ±n dans performansÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan SerttaÅŸ, 'Ben kardeÅŸimizi tebrik ediyorum iÅŸini en gÃ¼zel yapan, en iyi icra eden oryantallerden birisidir' dedi.

KÄ±nalÄ± ise, 'Ben kimseye kÄ±zgÄ±n ya da kÄ±rgÄ±n deÄŸilim. AlÃ§ak gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir insanÄ±m. Benim mesleÄŸime laf edilmezse Ã§ok sevinirim. TÃ¼rkiye'de oryantal Ä°bo Show'da deÄŸer kazandÄ±' sÃ¶zleriyle cevap verdi.