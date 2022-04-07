Hakim dizisinin Cuma'sı bakın kim çıktı!

Hakim dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hakim oyuncuları arasında bulunan Erdal Beşikçioğlu Ömer Arif Derman karakterini, Yurdaer Okur Azem karakterini Fatih Berk Şahin Ozan karakterini, Ebru Özkan Yasemin karakterini canlandırıyor. Usta oyuncu Uğur Yücel’de Hakim dizisi oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Dizide Cuma karakteriyle adından söz ettirten genç oyuncu Rojhat Özsoy'un hakkında ortaya çıkan gerçek dikkat çekti.

Sempatik oyuncu Özsoy'un Megastar Tarkan ile online alışveriş sitesinin reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Rojhat Özsoy kimdir?

1991 yılında Erzurum'da doğan Rojhat Özsoy, Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Reklam filmleri ile televizyon dünyasına adım aran Özsoy, 2016 yılında Kıvanç Sezer'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Babamın Kanatları" filminde yer yer aldı.

Çeşitli tiyatro oyunlarında da yer alan Özsoy, başrollerinde Damla Sönmez, Mert Fırat ve Alper Saldırgan'ın bulunduğu "Aşk ve Gurur" dizisnde Ali karakterini canlandırdı. Rojhat Özsoy ayrıca yönetmenliğini ve senarsitliğini Erkan Turnç'un üstlendiği Martı filminde yer aldı.

Son olarak Megastar Tarkan ile birlikte rol aldığı reklam filmi ile Rojhat Özsoy kariyerinde önemli bir projeye imza attı.