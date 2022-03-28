Hakan Ural'ın acı günü! Üzücü haberi canlı yayında aldı...

Kanal D'de izleyici karşısına çıkan ve sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'ın üstlendiği 'Neler Oluyor Hayatta' hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor.

Yorumlarıyla dikkat çeken Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde eski eşi sanatçı Sibel Can’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"RESMEN YAŞAYAN BİR EFSANE"



Eski eşinin sesini, yorumunu iltifat yağmuruna tutan Hakan Ural, "Sanat müziği konusunda böyle bir yorum yok. Yaşarken fırsat buldukça, zaman ayırıp muhakkak Sibel’i dinleyin. Resmen yaşayan bir efsane. Yaş aldıkça sesi öyle bir oturdu ki. Yiğidi vur hakkını yeme. Böyle bir ses yok" sözleriyle övgüde bulundu.

1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural ile sanatçı Sibel Can'ın, Melisa ve Engincan adında iki çocukları bulunuyor.

DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

'Neler Oluyor Hayatta'nın yorumcusu Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu bugün hayatını kaybetti. Ural, dayısının vefat haberini canlı yayın esnada aldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından dayısıyla fotoğrafını paylaşan Ural, "Bugün yayın esnasında dayımın vefat haberini aldım. Maalesef mekanı cennet olsun Cahit Çubukçu" ifadelerini kullandı. Ural, dayısının ölüm nedeni ve cenaze töreni hakkında henüz bir açıklama yapmadı.