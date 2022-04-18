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MagazinHadise müstakbel görümcesini paylaştı, notu dikkat çekti!
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Hadise müstakbel görümcesini paylaştı, notu dikkat çekti!

Hadise, Dinçerler ailesinin tüm fertleriyle iyi anlaşıyor. Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesini paylaşıp doğum gününü kutladı.

18.04.2022 - 12:41 |
Hadise müstakbel görümcesini paylaştı, notu dikkat çekti!

Hadise sosyal medyayı aktif kullanıyor ancak kimseyi takip etmiyor. Kız kardeşlerini ve erkek kardeşini dahi takibe almayan Hadise'nin takip ettikleri sadece müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile markası oluyor. Ancak ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı. Hadise sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

HADİSE'DEN GÖRÜMCE PAYLAŞIMI


Bir diğer görümcesi olan Tuğba'nın düğününde birlikte dans ettiği ikinci görümcesinin doğum gününü kutlayan Hadise, "En tatlı ruha mutlu yıllar" notunu düştü.

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