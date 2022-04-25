Gülçin Ergül kaza anını ilk kez anlattı! 'Erdal'dan bana kalan şey...'

13 Aralık Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

CENAZEYE KATILAMADI

Tedavisi bitmediği için hastanede gözetim altında tutulan Gülçin Ergül, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesine katılamamıştı.

Yaşananların şokunu atlatamayan ve sevgilisini toprağa veren şarkıcı, psikolojik destek almaya başlamıştı. Büyük acı yaşayan Ergül'ün psikoloğuyla haftada üç gün görüştüğü ve bu zor dönemde anne ve babasın da şarkıcıyı bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenilmişti.

"BİR AY OLMUŞ"

Sevgilisinin vefatından bir ay sonra yürüyüş yaparken karşılaştığı kediyi paylaşan Gülçin Ergül, fotoğrafa, "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düşmüştü.

"HER ANLATTIĞIMDA BİR DAHA YAŞIYORUM"

Tüm bunların ardından Gülçin Ergül, kazadan hemen önce ve sonra neler yaşadıklarını, Kanal D'de yayınlanan 'Magazin D Cumartesi' programında anlattı. Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

"Bir radyo programı için İstanbul’a gidiyorduk" diyen Ergül, "O gün çok da neşeli bir günümde değildim yolda çok güzel şeyler konuşmuştuk. Onun çok güzel iltifatları vardı. Onlarla avunuyorum. Bana ‘ben senin kadar iyi bir insan hayal etmek istesem, seni hayal edemem’ demişti. Hedeflerimiz için benden söz istedi" ifadelerini kullandı.

"Her şey üç saniyede oldu. Her anlattığımda bir daha yaşıyorum… İlk dönemlerde aklımdan sürekli o travma anları geçiyordu, ‘her şeyi doğru yapabildim mi’ diye kendimi sorguluyordum" diye sözlerine devam eden şarkıcı, "Kaza anın biraz öncesini hatırlamıyorum ama kazadan sonrasını hatırlıyorum. Şok anlarında sakin olmaya çalıştığımı, ambulansları beklediğimizi hatırlıyorum" dedi.

Ergül, "Ben o an hiçbir şey hissetmedim, bir şey olmadığını düşündüm. Yaralandığımı sonradan anladım, kolumda kırık vücudumda dikiş atılması gereken yerler vardı. Çevremizde bize yardım eden kişiler vardı. İlk Erdal’ın ailesine haber verdim" şeklinde konuştu.

"VEFAT ETTİĞİNİ OLAY YERİNDE ÖĞRENDİM"

Sözlerine "Dört saat yalnız kaldım, kimi aradım kimlerle konuştum bilmiyorum" diye devam eden ünlü isim, "Erdal’ın vefat ettiğini bana olay yerinde söylediler. Olabildiğince sakin kalmaya çalıştım çok zor anlardı" dedi.Kaza sonrası olabildiğince kendiyle zaman geçirmeye, meditasyon yapmaya çalıştığını söyleyen Ergül, "Zaman geçtikçe, biten bir sınav değil bu. Ama onunla baş etmeyi biraz daha öğreniyorsunuz" diye konuştu.

Şarkıcı, "Erdal’dan geri yakalan; sakladığım iki sweatshirt ve parfümü var yanımdalar hep… Profesyonel destek de alıyorum, konuşmak rahatlatıyor" diyerek sözlerini noktaladı.