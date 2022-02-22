Gizem Tuncer'e art arda tepkiler! İlk tepki babasından geldi...

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer’in Posta Gazetesi’ne verdiği röportajdaki “Parasız adam gereksiz adamdır” sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kelebek yazarları Savaş Özbey ve Orkun Ün, şarkıcının o açıklamasını değerlendirdi.

İLK TEPKİ BABASINDAN GELMİŞTİR

“Babası Mahmut Tuncer’in geçmişini unutmuş Gizem. Eminim bu sözlerine ilk tepki babasından gelmiştir. Mahmut Tuncer, ‘Annen çok zengindi. Benim beş kuruş param yoktu. Anneni bana vermek istemediler. Ben günlerce, aylarca kapısında yattım’ diye kızmıştır.”

ANNESİ DE ÖYLE DÜŞÜNSEYDİ...

“Gizem’in bu teoreminde iki ‘küçük’ sıkıntı var. Birincisi, milyonlarca parasız insana ‘gereksiz’ diyerek onları incitebilme ihtimali. İkincisi de kendi babasının Şanlıurfa sokaklarında darı ve buz sattığı gerçeği. İyi ki annesi onun gibi düşünmüyormuş. Yoksa mahrum kalacaktık bu üst düzey zekâdan.”

DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Tuncer, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi:

"İsteyen istediğini düşünebilir. Röportajı tam okuduğun zaman anlamayacağın bir şey yok.

Kendi parasını kazanmayan adama aşık olmam. Evde oturacak ben mi bakacağım ona…

Parasız hayat mı dönüyor, çalışacaksın çabalayacaksın! Ben aynı şekilde kadının da çalışması gerektiğini düşünüyorum. Birine sırtını dayayıp hayat geçmez öyle bir dünyada yaşamıyoruz.

Ya da babasının parasıyla yaşayan adamlarıyla yaşıyorlar bu güzel bir şey değil, 10 olmaz üç olur kendi parasını kazanır.

Davul bile dengi dengine evlilik yaptığın zaman olmuyor yürümüyor. Ablamın evliliği de bu yüzden bitti.

Kimse beni sevmek mecburiyetinde değil, isteyen istediğini yazsın yorumlasın."