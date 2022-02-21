Gelinim Mutfakta 872. bölüm fragmanı yayında!

Yarışmanın ilk günü ödül, geçen haftadan kalan çeyrek altınla birlikte iki çeyrek altındı. Onları kazanan Deniz, bir tanesini Yeşim'e vermek istedi. Yeşim, geçen hafta reddettiği çeyreği bu hafta da reddetti. Bu bölümde ise Beyhan Hanım, Yeşim'in reddettiği altını Deniz'den isteyince ortalık karışıyor.

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