Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otel odasında cansız bedeni bulundu

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins, yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Taylor Hawkins, grubuyla birlikte Güney Amerika turnesindeydi. Müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, Hawkins'in cansız bedeninin kaldığı otel odasında bulunduğunu açıkladı.

Grubun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Foo Fighters ailesi, değerli Taylor Hawkins'imizi trajik ve erken şekilde kaybetmenin büyük hüznünü yaşıyor" denildi.

"MÜZİK DOLU RUHU VE GÜLÜŞÜ HEPİMİZLE YAŞAYACAK"



Foo Fighters üyeleri, "Onun müzik dolu ruhu ve bulaşıcı gülüşü ömür boyu hepimizle yaşayacak" ifadelerini kullandı. Grup, Hawkins'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte Nirvana grubunda da çalan Hawkins, 1997'de bagetleri William Goldsmith'ten devralarak Foo Fighters'a katılmış; grubun 28 senelik varlığının 25 yılında davulları çalmıştı.