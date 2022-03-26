GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinFoo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otel odasında cansız bedeni bulundu
HaberlerMagazin Haberleri Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otel odasında cansız bedeni bulundu
ABONE OL

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otel odasında cansız bedeni bulundu

Rock grubu Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in 50 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Hawkins, 1997'den bu yana ünlü rock grubunda yer alıyordu.

26.03.2022 - 12:49 |
Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otel odasında cansız bedeni bulundu

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins, yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Taylor Hawkins, grubuyla birlikte Güney Amerika turnesindeydi. Müzisyenin ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, Hawkins'in cansız bedeninin kaldığı otel odasında bulunduğunu açıkladı.

Grubun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Foo Fighters ailesi, değerli Taylor Hawkins'imizi trajik ve erken şekilde kaybetmenin büyük hüznünü yaşıyor" denildi.

"MÜZİK DOLU RUHU VE GÜLÜŞÜ HEPİMİZLE YAŞAYACAK"

Foo Fighters üyeleri, "Onun müzik dolu ruhu ve bulaşıcı gülüşü ömür boyu hepimizle yaşayacak" ifadelerini kullandı. Grup, Hawkins'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir zamanlar Kurt Cobain ile birlikte Nirvana grubunda da çalan Hawkins, 1997'de bagetleri William Goldsmith'ten devralarak Foo Fighters'a katılmış; grubun 28 senelik varlığının 25 yılında davulları çalmıştı.

Hadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı
İlgili Haber
Hadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı
Nurgül Yeşilçay'dan çorba fiyatına isyan! 'Uçmuş bunlar'
İlgili Haber
Nurgül Yeşilçay'dan çorba fiyatına isyan! 'Uçmuş bunlar'
Alp Navruz: Öyle bir şey yok, biz de sizden duyuyoruz
İlgili Haber
Alp Navruz: Öyle bir şey yok, biz de sizden duyuyoruz
Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi
İlgili Haber
Ata Demirer'in zor anları! Yürümekte güçlük çekince arkadaşları koluna girdi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyanın en güzel ünlüleri açıklandı! Listede Türk isimler de var...

Dünyanın en güzel ünlüleri açıklandı! Listede Türk isimler de var...

Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı! Canlı yayında özür diledi

Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalanmıştı! Canlı yayında özür diledi

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otel odasında cansız bedeni bulundu

Foo Fighters'ın davulcusu Taylor Hawkins'in otel odasında cansız bedeni bulundu

Hadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı

Hadise'nin son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu! Yorum yağdı

Sıradaki Haber