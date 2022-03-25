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Fahriye Evcen ayna karÅŸÄ±sÄ±nda sabahlÄ±kla poz verdi!

Alparslan BÃ¼yÃ¼k SelÃ§uklu dizisi ile ekranlara dÃ¶nen Fahriye Evcen ayna karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ip sabahlÄ±kla poz verdi. Evcen, ortalÄ±ÄŸÄ± adeta kasÄ±p kavurdu.

25.03.2022 - 11:37 |
Fahriye Evcen ayna karÅŸÄ±sÄ±nda sabahlÄ±kla poz verdi!

Burak Ã–zÃ§ivit'le mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Fahriye Evcen, son paylaÅŸÄ±mÄ±yla adeta gÃ¼zelliÄŸini konuÅŸturdu. SabahlÄ±kla ayna karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve poz verdi.

KuruluÅŸ Osman'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Burak Ã–zÃ§ivit ve Fahriye Evcen 2013 yÄ±lÄ±nda 'Ã‡alÄ±kuÅŸu' dizisinde tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ arkadaÅŸlÄ±klarÄ± zamanla aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Birlikteliklerini 2017 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na taÅŸÄ±yan Ã§ift oÄŸullarÄ± Karan'Ä± 2019 yÄ±lÄ±nda kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.


Yeni dizisinin yanÄ± sÄ±ra reklam anlaÅŸmalarÄ± ile de dikkat Ã§eken Fahriye Evcen'in Ã¶zellikle oÄŸlu Karan Ã–zÃ§ivit ile oynadÄ±ÄŸÄ± reklam filmi ilgi odaÄŸÄ± olmuÅŸtu. GÃ¼zelliÄŸi ile dillere destan Fahriye Evcen yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla yine tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmeyi baÅŸardÄ±.

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Fahriye Evcen ayna karÅŸÄ±sÄ±nda sabahlÄ±kla poz verdi

Fahriye Evcen'in sabahlÄ±kla ayna karÅŸÄ±sÄ±nda poz verdi. Duru gÃ¼zelliÄŸiyle hayran bÄ±raktÄ±.

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