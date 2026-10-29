Muş'ta 120 kişi bir araya geldi! Bölgenin en büyüleyici noktasını keşfetti: Herkes hayran kaldı

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Muş’ta 2 yıl önce kurulan dernekle hem bölgeyi tanıtmak hem de hareketli yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını belirten Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, “Sonbaharın en güzel rotalarından biri olan Nemrut Milli Parkına geldik. Yaklaşık 120 kişiyle 5 kilometre bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Ortam çok güzel yürüyüşün ardından dinlenme molası verdik. Sonbaharın tüm renklerini burada bir arada görmek mümkün” dedi.