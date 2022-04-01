Esra Bilgiç ile ilgili şok iddia! 'Yine Esra yine krizi'

Son olarak FOX'ta yayınlanan 'Kanunsuz Topraklar'da rol alan Esra Bilgiç'in, dizinin 16'ncı bölümüyle final yapmasının ardından başrol kadın oyuncusu olarak 'Süslü Korkuluk' projesiyle anlaşma sağladığı haberleri basına yansımıştı. Ancak çekimlere başlanan dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın "Yine Esra Bilgiç yine kriz" başlıklı yazısı şöyle:

"Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Murat Yıldırım’la başrolü paylaştığı 'Ramo' setinde Esra Bilgiç’in sürekli sorun çıkarttığını ve setin iki defa durmasına sebep olduğunu yazmıştım.

İKİ DEFA ZAM İSTEDİ!

Son duyduğum habere göre; Çağatay Ulusoy’un başrolü olduğu 'Süslü Korkuluk' dizisinde Esra Bilgiç partneri olmuştu. Bugün sete çıkacak olan Esra Bilgiç, çıkarttığı kriz yüzünden kadrodan çıkartıldı ve onun olmadığı sahneler ile çekimler devam ediyor. Nedeni ise son dakikada anlaşılan şartlardan farklı talepleri ve kaprisleri ile iş başlamadan sıkıntı yaratmaya başlamış.

Esra Bilgiç’in menajeri dün akşam yapımcıyı arayarak sete başlamadan iki defa zam istediği uzun konuşmalar sonrasında yapımcının ise Esra Bilgiç’i kadrodan çıkarttığını öğrendim."

SÜRPRİZ TEKLİFİ BÖYLE AÇIKLADI

Esra Bilgiç gelişmesinin ardından 'Süslü Korkuluk’un yeni kadın başrol oyuncusu merak konusu oldu. Şubat 2021'de Zorlu AVM'de görüntülenen güzel oyundu, beklenmedik bir teklif aldığını söylemişti.

Söz konusu projeyle ilgili ser verip sır vermeyen Esra Bilgiç, "Aslında sizlere detaylardan bahsetmek istedim ama henüz netleşen, kesinleşen bir durum olmadığı için konuşmam çok doğru olmaz. Umarım her şey netleşir ve tüm detayları sizinle de paylaşırız" açıklamasında bulunmuştu.