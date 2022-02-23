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Enis Arıkan'dan Camdaki Kız paylaşımı!

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da rol alan Enis Arıkan, dizideki rol arkadaşlarıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Bizimki büyük bir aşk hikayesi" notunu düştü.

23.02.2022 - 11:55 |
Enis Arıkan'dan Camdaki Kız paylaşımı!

Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi, her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve dizide 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan da rol arkadaşıyla sık sık vakit geçiyor.

ARKADAŞLARIYLA POZ VERDİ


Zaman zaman sette geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak 'Camdaki Kız'ın kadın oyuncuları; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Merve Polat ile bir araya geldi.

Enis Arıkan, arkadaşlarıyla verdiği pozu, "Bizimki büyük bir aşk hikayesi" notuyla paylaştı. Arıkan'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Enis Arıkandan Camdaki Kız paylaşımı

 

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