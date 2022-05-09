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MagazinEce Seçkin annesiyle pozunu paylaştı! 'İkizim'
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Ece Seçkin annesiyle pozunu paylaştı! 'İkizim'

Şarkıcı Ece Seçkin iddialı tarzıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ece Seçkin son olarak annesiyle pozunu paylaşınca olay oldu. Ece Seçkin kendisine çok benzeyen annesini "İkizim" notuyla paylaştı.

09.05.2022 - 16:34 |
Ece Seçkin annesiyle pozunu paylaştı! 'İkizim'

Ece Seçkin 2. Lig’e çıkan Düzcespor’un şampiyonluk konserine çıkacak iken yaşananlar gündem olmuştu. Düzce Kaynaşlı ilçesinin belediye başkanı Birol Şahin “Bayan şarkıcı getirmek Düzce’ye yakışmaz. Sınırları aşmadan kutlama yapalım” diye açıklama yapınca Ece Seçkin “Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet ‘sınırlarını aşmak’ için şarkılar söylemeye devam edeceğiz. Kadınları susturamazsınız" diyerek olay olmuştu.

Ece Seçkin şimdi ise annesiyle verdiği pozla gündemde.

Ece Seçkin annesiyle pozuru "İkizim. Allah seni başımdan eksik etmesin" notuyla paylaştı. Anne-kızın aşırı benzerliğine "Yok artık" yorumları yapıldı.

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