Dilan Çiçek Deniz'e sevgilisi Thor Saevarsson'dan dikkat çeken yorum!

Geçtiğimiz sene İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenine katıldı. Saçlarını sarıya boyatarak imaj yenileyen Deniz, gecede '2021 Yılının Global Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

DİKKAT ÇEKEN YORUM



Ödül töreninden fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz'e sevgilisinden yorum gecikmedi. Saevarsson, 2 ay önce Boğaz Köprüsü'nde "Evet!" yanıtını aldığı ünlü oyuncuya, "Karım..." diyerek, seslendi.

Ünlü oyuncu ise nikah masasına oturmaya hazırlandığı Thor Saevarsson'a, "Kocam..." yanıtını verdi. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin, yaz aylarında dünyaevine girecekleri konuşuluyor.

"EVET' DEDİM!"



Öte yandan evlilik teklifi sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Takipçileri ise Deniz'in tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.