Derin Mermerci'den 'Kızlar cumhuriyeti' paylaşımı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Derin Mermerci, 2019 yılında boşandığı Cem Aydın'dan olan ikizleri Mina-Lal ve ablaları Yosun Reza ve Tansa Ekşioğlu ile objektif karşısına geçti.

ABLALARI VE KIZLARIYLA POZ VERDİ



40 yaşındaki Mermerci, iki ablası ve ikiz kızlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Anneleri Ender Mermerci'den ayakları üzerinde durmayı ve güçlü olmayı öğrendiklerini söyleyen Derin Mermerci, yayınladığı kareye; "Kızlar cumhuriyeti" notunu düştü.

Sosyetik güzelin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.