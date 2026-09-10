Mezarlıkta katledilmişti! Cinayet öncesi tüyler ürperten ses kaydı: 'Beni öldürmeye çalışıyor'

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Gamze Yıldırım'ın 7 Şubat günü, evlerinin karşısındaki binanın görüntüsünü çekip, eşinin kendisini takip ettirdiği ve öldüreceği yönünde ses kaydını ablasına gönderdiği ortaya çıktı. Soruşturma savcısına delil olarak sunulan ses kaydında Yıldırım'ın, ''Bir şey olursa bacım, bu videoyu polise ulaştır. Bu evden benim girdiğimi çıktığımı takip ediyor. Beni öldürmeye çalışıyor'' dediği belirlendi.Öte yandan Habip Emre Yıldırım'ın, 2024 yılında Gamze Yıldırım'ı evde bir odaya kapatıp, başını pencereden dışarı çıkararak, benzin döküp yakmaya çalıştığı ve Habip Emre'nin amcasının eşi tarafından engellendiği öne sürüldü. Yaşanan olayı öğrenen Yıldırım'ın ailesinin ise avukat aracılığıyla bu olayı da savcılığa ek delil olarak sunduğu belirtildi.