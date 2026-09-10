Sıfır sulama yapılıyor: Aroması susuzluğunda gizli! Bekledikçe güzelleşiyor, asıldıkça lezzetleniyor

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4-5 kiloluk kavunlar öne çıkıyor



Seymen Kavunu'nun genellikle 4-5 kilogram ağırlığında olduğunu aktaran Civan, kavunun kendine özgü görünümünün de önemli olduğunu belirterek, "Genelde dört-beş kilo civarında olur, sarı olur. Sarı olmasıyla beraber bazı özellikler yapması gerekir. Burada gösterdiğimiz gibi bu çok güzel bir örnek verebileceğimiz bir kavun çünkü güzel dış çıtırlığını yapmış, altı sararmış, kilosu çok güzel, Seymen kavununa örnek bir kavun. Aslında yarı kışlık, yarı yazlık da diyebiliriz bizim bu kavunumuzla ilgili" diye konuştu.



Ekim tarihi değişti



Üretimde ekim tarihinin de meteorolojik şartlara göre değiştirildiğini ifade eden Civan, "Nisan ayı ekimini bu yakınlarda meteorolojik şartlardan ötürü kaldırdık. Neredeyse hiç ilaç kullanmaz düzeydeyiz. Kök hastalıklarını ilgili erken ekimden kaldırdık. Mayıs başı bizim için ekim tarihi" dedi.Kavunun yetişme süresinin tarlanın özelliklerine göre değiştiğini söyleyen Civan, "Tarlanın verimine ve tarlanın kuvvetine göre 120 gün gibi bir yetişme, işte 115 olabilir, 125 gibi olabilir, yetişme süresi var" ifadelerini kullandı.



"Bekledikçe şerbetlenir ve lezzetlenir"



Seymen Kavunu'nun diğer kavunlardan ayrılan en önemli özelliklerinden birinin bekledikçe lezzetinin artması olduğunu belirten Civan, şöyle devam etti:



"Kestiğinizde diğer kavunlarda aldığın lif yapısı bizim kavunumuzda yoktur, bekledikçe bir tat alır. Kavunumuzu yok satıyoruz. Yani kargoyla isteyen de var, hale götürmemize de gerek yok. Biz kendimiz buralardan kestikten sonra bunu bu şekilde tutup eve götürüp askı yapabilirsek bu mart sonuna kadar dayandığı yıllar var"



Kavunun muhafazasında hava sirkülasyonunun önemli olduğunu vurgulayan Civan, "Kesinlikle ve kesinlikle en önemli şey hava sirkülasyonu, bulunduğu yerde hava alacak ve kesinlikle ezilmeden bu şu şekilde vurulduğu an bile vurulduğu yerden leke yapar" dedi.