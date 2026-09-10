28 yıl boyunca bekledi, sonunda hasat sevincini yaşadı! İlk kez ürün aldılar

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İlk kez yüzleri güldüren hasadın ardından açıklamalarda bulunan Tuna İşleyen, şu ifadeleri kullandı:"Bundan 28 yıl önce babam Ali İşleyen ile birlikte arpa ve buğday ektiğimiz tarlamız boş kalmasın diye badem fidanlarını toprakla buluşturmuştuk. Uzun yıllar boyunca bakımlarını aksatmadan yapmama rağmen bir türlü istediğimiz ürünü alamamıştık. Ancak bu sene ilkbaharda havaların güzel gitmesi, çiçeklenme döneminde don ve kırağı vurmaması sayesinde yaklaşık 10 ağacımızdan oldukça güzel ve bereketli bir ürün aldık. Yıllar sonra verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizleri çok mutlu etti."Hava şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte Sülye köyünde ilk kez yüzleri güldüren badem rekoltesi, yöredeki diğer üreticiler için de moral kaynağı oldu.