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Demet Evgar'dan müjdeli haber geldi!

Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile evleniyor.

17.03.2022 - 15:53 |
Demet Evgar'dan müjdeli haber geldi!

Son olarak Kadınlar Günü'ne özel videosuyla sosyal medyada viral olan oyuncu Demet Evgar'ın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

EVLENİYORLAR


Geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile bu akşam evleniyor.

AİLE ARASINDA NİKAH


TV100'den Barış Agil'in haberine göre; Bebek haberini yalanlamayan Demet Evgar, Levent Babataş ile evde aile arasında kıyılacak nikah ile hayatını birleştirecek.

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