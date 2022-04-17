Demet Evgar'dan ayna pozu!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı.

Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmişti.

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşeceği öne sürülmüştü.

KIZINA BU İSMİ VERECEK

Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilmişti. Evgar'ın bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını vereceği ortaya çıkmıştı.

Evgar, 2018'de bir derginin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirinin dizelerini okumuştu.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, son olarak karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı. Ayna karşısında çektiği fotoğrafı yayınlayan güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.