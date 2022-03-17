GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinDemet Evgar ile Levent Babataş evlendi
HaberlerMagazin Haberleri Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi
ABONE OL

Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi

Oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş, bugün aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi.

17.03.2022 - 20:10 |
Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi

Oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. “Evet” dedikleri sırada espri dolu anların yaşandığı törende Demet Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini ise çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

DÜĞÜN YAZA

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından çiftin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek. (Hürriyet)

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi

    Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi

    Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''

    Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''

    Pis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün!

    Pis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün!

    Hande Soral karnı burnunda poz verdi!

    Hande Soral karnı burnunda poz verdi!

    Sıradaki Haber