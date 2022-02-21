Cem Yılmaz'dan Bill Gates paylaşımı!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili ifşa etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Yılmaz, "Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı?" ifadelerini kullandı.
21.02.2022 - 17:55 |
48 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle takipçileriyle etkileşime girmesiyle dikkat çeken Cem Yılmaz bu kez mail adresine dolandırıcılık amaçlı gelen e-maili paylaştı.
"DOLANDIRICILIĞIN KALİTESİ DÜŞTÜ"
'Mr. Bill Gates' kullanıcı adlı mail adresinden kendisine gelen e-maili Twitter adresinden ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya" ifadelerini kullandı.