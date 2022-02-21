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MagazinÖzcan Deniz'in yeni aşkıyla ilgili bomba iddia!
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• 21 Şubat 2022 - 17:35 • Son Güncelleme:

Özcan Deniz'in yeni aşkıyla ilgili bomba iddia!

Eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Özcan Deniz, aşk yaşadığı İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile geçtiğimiz ay ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bir mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülenen Özcan Deniz hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

• 21 Şubat 2022 - 17:35 • Son Güncelleme:
1Özcan Denizin yeni aşkıyla ilgili bomba iddia
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Ünlü oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yaşadığı sorunlu boşanma sürecinin ardından aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.

2Özcan Denizin yeni aşkıyla ilgili bomba iddia

Kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile ayakları yerden kesilen Özcan Deniz, ilişkisini doludizgin yaşamaya devam ediyor.

3ŞAŞIRTAN İDDİA

ŞAŞIRTAN İDDİA

Öte yandan çiftle ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programında, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edildi.

4Özcan Denizin yeni aşkıyla ilgili bomba iddia

İddialara göre Özcan Deniz'in annesi "Bu diğerinden daha beter" diyerek oğluna küstü. Seren Serengil "Annesinin yaşadığı, şahit olduğu bir şeyler var" dedi.

5Özcan Denizin yeni aşkıyla ilgili bomba iddia

Deniz, genç aşkı Samar Dadgar ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Yeniköy’de başbaşa yemek yiyen ikili, yaklaşık dört saat mekanda kaldı.

6EE 14 ŞUBAT

"EE 14 ŞUBAT"

Yemek yedikleri mekandan korumalar eşliğinde ayrılan çiftten Samar Dadgar, basın mensuplarının sorularımı duymazlıktan gelerek, koşar adım araca bindi.

7Özcan Denizin yeni aşkıyla ilgili bomba iddia

Kendilerini bekleyen araca yönelen şarkıcı ise "Sizi uzun zamandır göremiyorduk" diyen magazin muhabirlerine, “Ee 14 Şubat” cevabını vererek gülümsedi.

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