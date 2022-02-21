• 21 Şubat 2022 - 17:35 • Son Güncelleme:
Özcan Deniz'in yeni aşkıyla ilgili bomba iddia!
Eski eşi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Özcan Deniz, aşk yaşadığı İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile geçtiğimiz ay ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bir mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülenen Özcan Deniz hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
• 21 Şubat 2022 - 17:35 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yaşadığı sorunlu boşanma sürecinin ardından aradığı aşkı İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu.
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ŞAŞIRTAN İDDİA
Öte yandan çiftle ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz programında, Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edildi.
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Kendilerini bekleyen araca yönelen şarkıcı ise "Sizi uzun zamandır göremiyorduk" diyen magazin muhabirlerine, “Ee 14 Şubat” cevabını vererek gülümsedi.