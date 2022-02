TV ve sinema dünyasının paylaşılamayan çocuk oyuncusu Millie Bobby Brown artık 18 yaşında! Paraya 'para' demiyor...

STRANGER THINGS DÖNÜM NOKTASI OLDU

2013 yılında henüz 9 yaşındayken Once Upon A Time In Wonderland (Bir Zamanlar Harikalar Diyarında) adlı yapımda Alice rolünü aldı Brown. Daha sonra da NCIS, Modern Family ve Grey's Anatomy adlı dizilerde kamera karşısına geçti. Bütün bunlar da ona şöhretin kapılarını açan Stranger Things adlı diziye uzanan yol oldu. Bu yapım, yayınlandığı 2016'da 8.2 milyon kişi tarafından izlendi ve Brown da bir anda şöhrete ulaştı.