TV ve sinema dünyasının paylaşılamayan çocuk oyuncusu Millie Bobby Brown artık 18 yaşında! Paraya 'para' demiyor...

'HİÇBİR ŞEY SİZİ DURDURMAMALI'

Millie Bobby Brown, bir dönem şarkı söyleme konusundaki yeteneklerini de geliştirmek için çabalıyordu. Bu Işitme Kaybı onun gelişimini etkilese de asla durdurmadı. 2017 yılında Variety dergisine verdiği bir röportajda bu konuda şunları söylemişti: "Kötü şarkı söylesem de aldırmıyorum. Çünkü sevdiğim bir şeyi yapıyorum. Şarkı söyleme konusunda iyi olmak zorunda değilsiniz. Dans etme ya da oyunculuk konusunda da iyi olmak zorunda değilsiniz. Eğer bunu yapmak hoşunuza gidiyorsa bundan zevk almaya devam edin. Hiçbir şey sizi durdurmamalı. "