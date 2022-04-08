Caner Erdeniz ve Anıl Altan kızlarını parka götürdü!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anıl Altan, “Pelin’in işi vardı, Müge’nin de sanırım çekimi vardı, o yüzden kızlar bugün bize emanet. Güzelce bir yemek yedik, sonra da parka gideceğiz” dedi.

Basketbolcu Caner Erdeniz ise “Müge çekimde, benim de basketbol sezonum devam ediyor. Anıl'la beraber kızlarımızı aldık, görüştük” ifadelerini kullandı.

"REKLAMLAR DEVAM EDECEK"



Basın mensuplarının “Eşleriniz ve çocuklarınızla beraber reklamlarda oynadınız, devamı gelecek mi?” sorusuna ikili, “Devam reklamları olacak” yanıtını verdi.

"KARAVANLA TATİL YAPACAĞIZ"



Tatil planlarından da bahseden Altan, “Yazın bir yerlere kaçacağız, belki beraber de tatil yaparız Canerler ile” açıklamasını yaptı. Erdeniz ise “Karavanımızı tamamladık, bu yaz karavanla tatile çıkacağız. Belki Anıl ve Pelin de bize dahil olur, beraber karavan tatili yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Altun/Milliyet