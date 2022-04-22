Canan Tınaz: Faruk Tınaz hayatını bir doktor ihmalinden kaybetmiştir!

Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybetmişti.

Faruk Tınazdün sosyal medyasında ‘Faruk Tınaz hayatını bir doktor ihmalinden kaybetmiştir” paylaşımını yaptı ve ekledi:

“Dostlar, pankreas kanserinden kaybettiğimiz; benim canımın yarısı ve sevenlerini bu konuda aydınlatmak ihtiyacı duyuyorum. Her yıl sağlık kontrollerini yapan, iyi kalpli, canım eşim, bir doktorun kurbanı olarak hayata gözlerini yumdu. Dava, hukuk süreci içinde devam etmektedir. Gönül yarasına, kulaktan şifa olmadığı gibi, hukuk işleyişine de boynumuz kıldan ince bekliyoruz.”