Survivor'da beklenen kararın ardından ilginç anlar! Herkesin önünde özür diledi!

"KALBİNİ KIRDIĞIM BİRİ VAR"

Büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacılar, eski takım arkadaşlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Bu isimlerden biri de Berkan oldu.



"Herkes buradayken bir şey söylemek istiyorum" diyen yarışmacı, şu açıklamayı yaptı:



3.5 aydır hep beraber mücadele ediyoruz. Ufak da olsa birinizin kalbini kırdıysam özür dilerim. Kalbini kırdığını düşündüğüm biri var. Ondan özür dilemek isterim. Gökhan, bundan 1.5 ay önceydi. Belki biraz sert konuşmuştum. O zaman öyle hissediyordum. Şu an artık konuşuyoruz, bir aradayız. Ne kinim, ne öfkem, ne kibir... Hiçbir durumum yok. Senden özür dilemek istedim.