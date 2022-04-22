Survivor'da beklenen kararın ardından ilginç anlar! Herkesin önünde özür diledi!
'Survivor All Star 2022'de günlerdir merakla beklenen karar açıklandı. 21 Nisan akşamı yayınlanan acil durum konseyi ile iki takımda da önemli değişiklikler oldu. Gönüllüler adasında ise ilginç anlar yaşandı. İddialı yarışmacının, herkesin olduğu bir anda, daha önce tartışma yaşadığı takım arkadaşından özür dilemesi dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Yağmur Banda'nın elenmesinin ardından 18 yarışmacının kaldığı Survivor 2022'de takımlar değişti. Ünlüler ve gönüllüler, artık kırmızı ve mavi takım olarak All Star'da mücadele edecek. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni takımları acil durum konseyinde açıkladı.
"SURVİVOR'IN SON DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"
Ünlü televizyoncu, "Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman şaşıracaksınız. 'Olmaz' dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda. Seyirci oylamasındaki sonuca göre takımların değişiklik yaşaması yönünde kullanılan oy yüzde 55. Yani bakıldığında 55'e 45'lik bir durum var. Geçen yıl da buna benzer bir durum oldu. Şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. İleriki dönemde de takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, yarışma bireysele döndü. Bu sene için açıkçası seyircimizden aldığımız bir mesaj var, buna göre değişiklik yapacağız" dedi.
"KALBİNİ KIRDIĞIM BİRİ VAR"
Büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacılar, eski takım arkadaşlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Bu isimlerden biri de Berkan oldu.
"Herkes buradayken bir şey söylemek istiyorum" diyen yarışmacı, şu açıklamayı yaptı:
3.5 aydır hep beraber mücadele ediyoruz. Ufak da olsa birinizin kalbini kırdıysam özür dilerim. Kalbini kırdığını düşündüğüm biri var. Ondan özür dilemek isterim. Gökhan, bundan 1.5 ay önceydi. Belki biraz sert konuşmuştum. O zaman öyle hissediyordum. Şu an artık konuşuyoruz, bir aradayız. Ne kinim, ne öfkem, ne kibir... Hiçbir durumum yok. Senden özür dilemek istedim.
İŞTE O TARTIŞMA
Berkan, 1.5 ay önce yaşanan gerginlikte, "Yakın arkadaşın Yasin (Obuz) geldi erzağını ayırmak istediğini söyledi. Sen de onun arkadaşına sığındın arkadaşım. Hiç bir şey söylemedin. Takıma böyle bir şeyi söylemen lazımdı" demişti. "Sığındın" kelimesine tepki gösteren Gökhan'ın "Düzgün konuş" uyarısına ise "Gördüğümü söylüyorum. Oyunda yoksun, adada yoksun, hiçbir şeyde yoksun. Sonradan araya girmeye çalışıyorsun, girme" karşılığını vermişti.