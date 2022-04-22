Ajda Pekkan'dan dudak uçuklatan ödeme! İşte Kıbrıs'taki yeni evi

Her hareketiyle dikkat çekmeyi başaran Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay 2015 yılında 10 milyon TL’ye aldığı villasını satışa çıkardığı haberleriyle gündem olan ünlü isim, Sarıyer'de bulunan evi için 2020 yılında önce 40 milyon TL istemiş; ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.

YENİDEN SATIŞA ÇIKARDI

Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı. Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan yeni alacağı evinin fiyatı artınca yeniden harekete geçti.

Altı oda ve 2 salonu bulunan evde; spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası da yer alıyor. Büyük bir havuza sahip olan ev, 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor. Pekkan, özel olarak dekore edilen villasını 75 milyona TL'ye yeniden satışa sundu.

İNŞAATI VİNÇLE GEZDİ

Tüm bunlarından ardından usta sanatçı yeni bir yatırım haberiyle gündeme geldi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; sık sık Kıbrıs'a giden ve daha önce vatandaşlık aldığını da belirten Pekkan, bu sevgisini bir adım ileriye taşıdı.

Girne’ye bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev beğenen Süperstar kesenin ağzını açtı. 12 milyon TL'ye yeni bir ev alan Pekkan inşat alanını gezdi.

10'uncu katta bulunan dairesine vinç ile çıkan 76 yaşındaki Ajda Pekkan çalışmaları yerinde izledi. Yapım aşamasında olan villanın 2 adet yüzme havuzu, hamam ve spor salonu olacak.

Bir buçuk yıl içinde tamamlanacak olan bu daire Girne’nin en güzel bölgesinde, muhteşem bir manzaraya sahip.