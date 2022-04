Alişan'dan çocukları ve yeğenleriyle yeni poz!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz'da koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, ardından ikinci kez ölüm haberi ile yıkılmıştı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin de Tektaş'tan sekiz gün sonra hayatını kaybetmişti.

VAKTİNİ AİLESİYLE GEÇİRİYOR

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, vaktinin çoğunu çocukları ve yeğenleriyle geçiriyor. Onları mutlu etmek için çabalayan ünlü şarkıcı, son olarak yeğenleri Eyşan, Ceylan ve çocuklarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Alişan, paylaşımına; "Benim her şeylerim" notunu düştü. Şarkıcının gönderisine çok sayıda beğeni ve binlerce "maşallah" yorumu geldi.

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü isim, paylaşımında; "Abim bizi öksüz bıraktım gittin.. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." demişti.

"YAZIKLAR OLSUN BANA"

Öte yandan Alişan, üç yaşındaki oğlu Burak'ın 'Survivor All Star' yarışmasını izlerken masaj yaptırdığı anları yayınlamıştı. "Sadece fotoğraf çektim" diyerek paylaşıma açıklık getiren ünlü şarkıcı, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama daha yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, oğlu Burak'ın masaj yaptırdığı anlar için, şu ifadeleri kullandı:

Oğluma sadece ısrar etti diye yapıyor gibi gösterip, bir fotoğrafını çekip hikayeme attım. Maşallah Afrika'daki çocuklardan tutun da, Ukraynada'ki çocuklara, oradan da ülkemizdeki sorunlara kadar gitmiş yazdıklarınız. Beddualar, küfürler, hakaretler de cabası. 26 yıldır çalışıp, yüzlerce bölüm dizi çeken, binlerce konser veren, TV programları yapan birisi olarak 300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi? Ne kadar lüks değil mi? Vah vah Alişan oğluna masaj yaptırmış. Yazıklar olsun bana, nasıl böyle bir şey yaptım.