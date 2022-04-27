Buse Varol'dan Alişan'la mutluluk pozu!

'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı.

Şarkıcı, eşinin Beşiktaş'ta beş yıldızlı bir otelde düzenlediği partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesi Suzan Tektaş'ın evinde yeğenleri ve yengesiyle birlikte kutlamıştı. Ünlü oyuncu ise "Beni kimse eve çağırmadı" itirafında bulunmuş, çok geçmeden de evlilik alyansını çıkarmıştı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan, özel günlerde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirmişti. Alişan, ayrılık sorularına "Boşanmıyoruz" demişti. Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yapmıştı.

BUZLAR ERİDİ

Ancak Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına takmış; ikili, evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Oyuncu, eşiyle çekildikleri bir fotoğrafı, sosyal medyada kalp emojisiyle paylaşmış, Alişan da aynı gönderiyi kendi hesabında yayınlamıştı. Günler sonra gittikleri AVM'de el ele görüntülenen çiftten Alişan, "Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik. 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik" ifadelerini kullanmıştı.

"BİRLİKTE İLK FOTOĞRAFIMIZ"

Alişan, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım da yapmıştı. Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, Buse Varol ile çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "Beş yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutlamıştı.

BUSE KAYITSIZ KALMADI

Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine, "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık vermişti. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise, kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yapmıştı.

BURAK ÇEKTİ, BUSE PAYLAŞTI

Evliliğini kurtaran çiftten Buse Varol, son olarak oğulları Burak'a Alişan ile birlikte verdikleri pozu paylaştı. Oğlunun çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Varol, paylaşımına; "Burki'nin gözünden. İlk kez fotoğraf makinesiyle gerçek fotoğraf çekti. İnsanlık için küçük bizim için büyük bir şey" notunu düştü.