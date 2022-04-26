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Burak Deniz ve Didem Soydan'dan yeni poz!

Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Didem Soydan ve Burak Deniz'den mutluluk pozu geldi.

26.04.2022 - 17:55 |
Burak Deniz ve Didem Soydan'dan yeni poz!

Adı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin Leyla'sı Deniz Işın’la anılan Burak Deniz, eski sevgilisi manken Didem Soydan'a geri dönmüştü.

Aşkları doludizgin devam eden ünlü çiftten son olarak mutluluk pozu geldi.

Burak'ın kelebeği


Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Soydan ile selfie çektikleri sırada fotoğraflandıkları anı paylaştı. Deniz'in kelebek emojisi koyduğu paylaşıma; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

 

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