Birkan Sokullu'dan sevgilisine rapor!

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisiyle ekranlara gelen ve 'Hayat Şarkısı', 'Kurt Seyit ve Şura' gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Birkan Sokullu, geçtiğimiz akşam meslektaşı Serkan Keskin ile akşam yemeği için buluştu.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 36 yaşındaki Sokullu ve 'Güzelliğin Portresi' adılı filmde birlikte rol aldığı arkadaşı Keskin, Armutlu'da yer alan bir ocakbaşında objektiflere takıldı.

SEVGİLİSİNE BİLGİ VERDİ

Uzun süredir aşk yaşadığı sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak'ın yanında olmadığı görülen Sokullu, telefonda sevgilisine mekana geldiklerine dair bilgi vermesiyle dikkat çekti.

Aracından iner inmez sevgilisini arayan oyuncu, basın mensuplarının sorularını, telefon görüşmesinde olduğunu söyleyerek yanıtsız bıraktı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda sevgilisi ve arkadaşlarıyla gittiği bir mekandan çıkarken görüntülenen Sokullu, ilişkisi hakkında "Güzel giden bir ilişkimiz var, her şey çok yolunda çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.