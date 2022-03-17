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Beren Saat annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutladı! 'Güzellik genetik'

Atiye dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabında annesi Ayla Saat'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014'te nikah masasına oturan Saat'in annesi ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

17.03.2022 - 10:23 |
Beren Saat annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutladı! 'Güzellik genetik'

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınana Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

ANNE-KIZ POZ


Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Beren Saat annesi Ayla Saatin doğum gününü kutladı Güzellik genetik

Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için 'Annesi değil ablası sanki', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı. Doğulu ile bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Beren Saat, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.

"BEREN ÇOK ŞEKER"


Öte yandan Serpil Doğulu'nun gelini Beren Saat ile aralarının açık olduğu öne sürülmüştü. 2017 yılında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doğulu, "Beren, çok şeker biri. Ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Ayrıca çok da iyi bir gelin. Aramızda asla öyle sorunlar yok" açıklamasını yapmıştı.

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