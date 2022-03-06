Kenan Doğulu: Beren'in her zaman emrine amadeyim
Şarkıcı Kenan Doğulu, İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4. Kariyer Onursal Ödül Töreni'nde 'En İyi Erkek Sanatçı' ödülüne layık görüldü. "Benim ilham kaynağım eşim" diyen ünlü şarkıcı, "14 yıl sonra Beren Hanım ile Kıvanç Tatlutuğ aynı projede rol alacak. Siz ne dersiniz?" sorusuna da yanıt verdi.
Kenan Doğulu, 4. Kariyer Onursal Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Sanatçı' seçildi. Sahneye çıkan Doğulu, "Arkadaşlar her şeyden önce şu savaşın bitmesini istiyoruz, çünkü başımızın üzerinde füzeler uçarken bir şey yapmamız imkansız ama yine de umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Yarınlarımız güzel olsun istiyorum herkes gibi" açıklamasını yaptı.
"BEREN'İN KLİBİNDE OYNARIM"
Eşi Beren Saat'in albüm çalışması hakkında ise ünlü şarkıcı, "Evet, Beren Hanım'a da el attık, hazır zaten şarkısı. Çok titiz, her şeyi kendi hazırlamak istiyor, sürekli değişiklikler yapmak istiyor. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. İnşallah o da çıkacak ama tarih veremiyorum Beren benim klibimde oynamıştı. Eğer klip çekmek isterse ben de onun klibinde oynarım, neden olmasın" ifadelerini kullandı.
"İLHAM KAYNAĞIM BEREN"
Kenan Doğulu, "Benim ona yazdığım 'Yosun' şarkısı vardı, ona da klip çekmeyi düşünüyoruz Kendisine de rica edeceğim bir kez daha oynasın diye. O istesin ben her zaman emrine amadeyim. Ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum, genelde yazmayı seviyorum. Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım, şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz. Çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağım bir karım var" sözleriyle, eşine övgüler yağdırdı.
14 YIL SONRA AYNI PROJE
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 2008 yılında başlayıp 2010’da final yapan ve reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde rol almıştı. O günden sonra bir araya hiç gelmemişler, aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Hatta ‘Aşkı-Memnu’nun çekimleri sırasında bile anlaşamadıkları öne sürülmüştü.