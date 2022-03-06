Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKenan Doğulu: Beren'in her zaman emrine amadeyim
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Doğulu: Beren'in her zaman emrine amadeyim
• 06 Mart 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:

Kenan Doğulu: Beren'in her zaman emrine amadeyim

Şarkıcı Kenan Doğulu, İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4. Kariyer Onursal Ödül Töreni'nde 'En İyi Erkek Sanatçı' ödülüne layık görüldü. "Benim ilham kaynağım eşim" diyen ünlü şarkıcı, "14 yıl sonra Beren Hanım ile Kıvanç Tatlutuğ aynı projede rol alacak. Siz ne dersiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

• 06 Mart 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Kenan Doğulu: Berenin her zaman emrine amadeyim
ABONE OL

Kenan Doğulu, 4. Kariyer Onursal Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Sanatçı' seçildi. Sahneye çıkan Doğulu, "Arkadaşlar her şeyden önce şu savaşın bitmesini istiyoruz, çünkü başımızın üzerinde füzeler uçarken bir şey yapmamız imkansız ama yine de umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Yarınlarımız güzel olsun istiyorum herkes gibi" açıklamasını yaptı.

2BERENİN KLİBİNDE OYNARIM

"BEREN'İN KLİBİNDE OYNARIM"

Eşi Beren Saat'in albüm çalışması hakkında ise ünlü şarkıcı, "Evet, Beren Hanım'a da el attık, hazır zaten şarkısı. Çok titiz, her şeyi kendi hazırlamak istiyor, sürekli değişiklikler yapmak istiyor. Çünkü mükemmeliyetçi bir insan. İnşallah o da çıkacak ama tarih veremiyorum Beren benim klibimde oynamıştı. Eğer klip çekmek isterse ben de onun klibinde oynarım, neden olmasın" ifadelerini kullandı.

3İLHAM KAYNAĞIM BEREN

"İLHAM KAYNAĞIM BEREN"

Kenan Doğulu, "Benim ona yazdığım 'Yosun' şarkısı vardı, ona da klip çekmeyi düşünüyoruz Kendisine de rica edeceğim bir kez daha oynasın diye. O istesin ben her zaman emrine amadeyim. Ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum, genelde yazmayı seviyorum. Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım, şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz. Çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağım bir karım var" sözleriyle, eşine övgüler yağdırdı.

414 YIL SONRA AYNI PROJE

14 YIL SONRA AYNI PROJE

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, 2008 yılında başlayıp 2010’da final yapan ve reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde rol almıştı. O günden sonra bir araya hiç gelmemişler, aralarının bozuk olduğu iddia edilmişti. Hatta ‘Aşkı-Memnu’nun çekimleri sırasında bile anlaşamadıkları öne sürülmüştü.

5Kenan Doğulu: Berenin her zaman emrine amadeyim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; beklenen gelişme 14 yıl sonra oldu. İki star ismin, OGM Pictures ile anlaştığı iddia edildi. Tatlıtuğ ve Saat'in'in, Nuran Evren Şit'in senaryosunu yazacağı, New York’ta çekilecek ve dijital platformda yayınlanacak filmde rol alacağı konuşuluyor.

6EŞİMİN İŞİNE ASLA KARIŞMAM

"EŞİMİN İŞİNE ASLA KARIŞMAM"

"Kenan Bey 14 yıl sonra Beren Hanım, Kıvanç Tatlutuğ ile rol alacak siz ne dersiniz?" sorusunu Doğulu, "Ben o işe asla karışmam. Beren'in yaptığı işlere karışmadım, o işini iyi bilir. Bana müzikle ilgili sorun" şeklinde cevapladı.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Kenan Doğulu: Beren'in her zaman emrine amadeyim

    Kenan Doğulu: Beren'in her zaman emrine amadeyim

    Nusret Gökçe: Vegas’ta her yerde Nusr-Et imzası var

    Nusret Gökçe: Vegas’ta her yerde Nusr-Et imzası var

    Survivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'

    Survivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'

    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman neden ayrıldı? Sebebini böyle açıkladı: 'EKG cihazı gibiydik!'

    Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman neden ayrıldı? Sebebini böyle açıkladı: 'EKG cihazı gibiydik!'