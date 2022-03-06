Kenan Doğulu: Beren'in her zaman emrine amadeyim

"İLHAM KAYNAĞIM BEREN"

Kenan Doğulu, "Benim ona yazdığım 'Yosun' şarkısı vardı, ona da klip çekmeyi düşünüyoruz Kendisine de rica edeceğim bir kez daha oynasın diye. O istesin ben her zaman emrine amadeyim. Ben bu konularda konuşmayı sevmiyorum, genelde yazmayı seviyorum. Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım, şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz. Çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağım bir karım var" sözleriyle, eşine övgüler yağdırdı.