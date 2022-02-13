Beren Saat'in eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı! Güldür Güldür'ün efsanesi...

Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakteriyle ünü Türkiye'yi aşan Beren Saat, hakkında ortaya çıkan gerçek duyanları şoke etti. Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyan şaşırdı.