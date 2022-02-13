• 13 Şubat 2022 - 16:49 • Son Güncelleme:
Beren Saat'in eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı! Güldür Güldür'ün efsanesi...
Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Şimdilerde Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat'in eski aşkı Güldür Güldür'ün sempatik oyuncusu çıktı.
• 13 Şubat 2022 - 16:49 • Son Güncelleme:
1
Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakteriyle ünü Türkiye'yi aşan Beren Saat, hakkında ortaya çıkan gerçek duyanları şoke etti. Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyan şaşırdı.
2
Son olarak dijital bir platformda Atiye dizisiyle ekranlara dönen Beren Saat'in eski aşkı Güldür Güldür'ün yıldızı çıktı.
3
4
5
Beren Saat, dizide rol alan Alper Kul ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Güldür Güldür'de rol alan Kul, sevgilisi ile görüntülenmekten hiç kaçmıyordu. İkili sık sık birlikte görüntüleniyorlardı.