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MagazinBeren Saat'in eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı! Güldür Güldür'ün efsanesi...
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• 13 Şubat 2022 - 16:49 • Son Güncelleme:

Beren Saat'in eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı! Güldür Güldür'ün efsanesi...

Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Şimdilerde Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat'in eski aşkı Güldür Güldür'ün sempatik oyuncusu çıktı.

• 13 Şubat 2022 - 16:49 • Son Güncelleme:
1Beren Saatin eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı Güldür Güldürün efsanesi...
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Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakteriyle ünü Türkiye'yi aşan Beren Saat, hakkında ortaya çıkan gerçek duyanları şoke etti. Televizyon ekranlarının aranılan yüzü olan Beren Saat'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyan şaşırdı.

2Beren Saatin eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı Güldür Güldürün efsanesi...

Son olarak dijital bir platformda Atiye dizisiyle ekranlara dönen Beren Saat'in eski aşkı Güldür Güldür'ün yıldızı çıktı.

3Beren Saatin eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı Güldür Güldürün efsanesi...

Türkiye’nin Yıldızları adlı TV programında şöhreti yakalayan ünlü oyuncu daha sonra 2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı.

4Beren Saatin eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı Güldür Güldürün efsanesi...

Ünlü oyuncu, Mahsun Kırmızıgül ile başrolde oynadığı Aşka Sürgün dizisinde o döneme damga vuran bir aşka yelken açtı.

5Beren Saatin eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı Güldür Güldürün efsanesi...

Beren Saat, dizide rol alan Alper Kul ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Güldür Güldür'de rol alan Kul, sevgilisi ile görüntülenmekten hiç kaçmıyordu. İkili sık sık birlikte görüntüleniyorlardı.

6Beren Saatin eski aşkının kim olduğunu duyan şaşırdı Güldür Güldürün efsanesi...

Yer aldığı projelerin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Beren Saat 2014'te şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

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