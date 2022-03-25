Alişan'dan Buse Varol'a doğum günü mesajı!

'Dostlar Mahallesi' adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol, geçtiğimiz aylarda kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı.

Evliliklerinde sıkıntılı bir süreç geçiren ikili, birbirine ikinci bir şans vererek boşanmanın eşiğinden döndü. Evliliğini kurtaran Alişan, eşinin doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı.

"DAHA YOLUMUZ ÇOK UZUN"

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan, Buse Varol ile ilk fotoğrafını paylaşarak eşinin doğum gününü; "Beş yıl oldu bu fotoğrafı çekeli. Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı.

BUSE KAYITSIZ KALMADI

Alişan'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Buse Varol da eşine "İnşallah çocuklarımızla sağlıklı yaşlarımız olsun beraber aşkım. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi. Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın ise kalpli gülücük ve nazar boncuğu emojileri içeren bir yorum yaptı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER' TEPKİSİ!

Öte yandan Buse Varol-Alişan çifti, önceki gün Bağcılar'da bir AVM'de gerçekleşen lansmana katıldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Her ailede bazen ufak tefek sorunlar olabileceğinin altını çizen Alişan, ‘Önemli olan onların çözülmesi ve tekrar bir arada olabilmek. Biz zaten hep bir aradaydık. Bu yüzden ikinci bahar söz konusu değil. Biz hep bahardık” diyerek, ayrılık haberlerini yaladı. Buse Varol da "Vay bak, bunu beğendim" diyerek, eşini destekledi.

İkili, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "Ayrılık haberleri yaradı", "Barışma bereketli geldi," ve "Krizi fırsata çevirdiler" şeklindeki yorumlar için, "Bu haberler bizi üzüyor. Aile içi konuları konuşmaya gerek yok. 'Yaşanılan bu durum işlerine yaradı' gibi cümleler, yakıştırmalar sadece üzüyor” açıklamasını yaptılar.