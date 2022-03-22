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MagazinAlgı Eke'den şaşırtan itiraf! 'Param biterse dizi yapacağım'
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Algı Eke'den şaşırtan itiraf! 'Param biterse dizi yapacağım'

Algı Eke, YouTube’daki Pena kanalında Ekşi Sözlük yazarları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

22.03.2022 - 17:08 |
Algı Eke'den şaşırtan itiraf! 'Param biterse dizi yapacağım'

36 yaşındaki ünlü oyuncu, neden artık televizyon dizilerinde rol almadığını şöyle açıkladı: "Bir süredir kendi kararımla dizi yapmıyorum. Artık farklı şeyler yapmak istediğim için. Ama maalesef gelen şeyler birbirine benziyor. Daha çok Sinema ve tiyatro ağırlıklı gidiyorum. Ama tabii ki param biterse dizi yapacağım."

YASAK AŞK İTİRAFI!

Ünlü oyuncu Algı Eke, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı 'yasak aşk itirafıyla konuşulmuştu! Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna "Evet yaşadım" diyerek Magazin gündemine oturmuştu.

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