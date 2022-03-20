Alain Delon'dan şaşırtan açıklama: Ötanaziye karar verdim

Sinema tarihine oyuncu olarak birçok unutulmaz Film armağan eden Fransız oyuncu Alain Delon, yaşlandığını ve sağlık durumunun artık eskisi gibi olmadığını belirtip ötanaziye başvurmaya karar verdiğini söyledi.

Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getirdi. Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" dedi.

OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ



Oyuncu, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce gitme hakkımız var" ifadelerini kullandı.

RTL kanalına konuşan Delon, röportajında oğlunun bu isteğini reddettiğini de sözlerine ekledi.

ÖTANAZİYE İZİN VEREN İSVİÇRE'DE YAŞIYOR



Alain Delon son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 2019 yılında felç geçiren Delon iyileşti fakat sağlığı asla eskisi gibi olmadı. Delon bir süredir ülkesi Fransa'da değil, ötenaziye izin veren İsviçre'de yaşamını sürdürüyor.

Delon, 2002 yılında depresyon geçirmiş ve intihar girişiminde bulunmasıyla da gündeme gelmişti.

ÖTANAZİ NEDİR?



Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmaktır.