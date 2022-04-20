Afra Saraçoğlu bomba projeyle ekrana dönüyor!

En son Nurgül Yeşilçay’la birlikte “Bir Barda Bir Gece” adlı tiyatro oyununda rol alan Saraçoğlu, gelen onlarca senaryo arasından OGM Pictures’ın yeni projesi “Kod Adı: Antepli”ye “evet” dedi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hazırlıkları süren projelerden “Kiracı”, “Hakime Hanım”, “Gizli Aşk”, “İntibah”, “Seversin”, “Harikalar Diyarı”, “Çirkin”, “Gün Işığım”, “Kara Tahta” ve “Balkan Ninnisi”nden teklif alarak bir rekora imza atan güzel oyuncu, tercihini “Antepli”den yana kullanmış. Hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde sürdürülen dizinin çekimleri Gaziantep’te start alacak. Sonra senaryo gereği çekimler İstanbul’da devam edecekmiş.