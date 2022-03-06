Acun Ilıcalı: Satın aldığım spor kulübünü bıraktım, size geldim!

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve toplam 40 kategoride düzenlenen 'İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri', önceki gün Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahiplerini buldu.

SATIN ALDIĞI KULÜBÜN MAÇINA GİTMEDİ

'Yılın Başarılı İş Adamı' ödülünü alan Acun Ilıcalı, sahneye çıkarak, "Benim için önemli olan üniversite ve öğrencilerden aldığım ödül benim için en önemlisi çok kıymet veriyorum çünkü satın aldığım spor kulübünün (Hull City) maçı vardı. Biletimi yaktım buraya geldim çünkü daha önemlisiniz" açıklamasını yaptı.

Şimdilerde 'Survivor All Star 2022' yarışmasıyla gündemde olan başarılı televizyoncu, Ocak 2022'de İngiltere Championship'te yer alan Hull City'yi satın almıştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın, Hull City'i satın alma işlemlerini tamamlandığı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyurulmuştu.

ÖZEL HAYATINI KONUŞTU

Acun Ilıcalı, DailyMail'e verdiği röportajda, iş hayatından özel hayatına kadar merak edilen her soruya yanıt vermişti. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan TV8 kanalının sahibi, özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuşmuştu.