İstanbul ödüllerle coştu

41. kez düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Yarışma’da Maryna Er Gorbach’ın yönettiği “Klondike”, Uluslararası Yarışma’da da Gaspar Noé imzalı “Vortex” en iyi film seçilerek Altın Lale kazandı. Son iki senedir pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen festival, bu sene eski günlerinin coşkusuna yeniden kavuştu. 12 günde 150’yi aşkın film, dopdolu salonlarda sinemaseverlerle buluştu. Bu sene festivalin en renkli olayı Gaspar Noé’nin 12 yıl aradan sonra İstanbul’a gelmesi oldu.

“Vortex” filmiyle Uluslararası Yarışma’da yer alan yönetmen, ödül töreninden bir gece önce şehre geldi ve Kadıköy Sinema’sındaki gösterime katıldı. Ödül günü de Atlas 1948 Sineması’nda, hüzün dolu filminin aksine kahkahalar eşliğinde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Festivalin Ulusal Yarışma Ödülleri merakla bekleniyordu. Jüri, festival seçkisinin en güçlü iki yapımından “Klondike”yi En İyi Film seçerken, “Kerr” ile Tayfun Pirselimoğlu’na da En İyi Yönetmen Ödülü’nü layık gördü. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü “Ela ile Hilmi ve Ali”deki performansıyla Ece Yüksel’e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de “Çilingir Sofrası”nın başrollerini paylaşan Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’e verildi.

Milliyet Sanat’tan ‘sanat’ ödülü

Festivalde ilk kez Ulusal Yarışma’da En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü verildi. Bu sene Milliyet Sanat Dergisi’nin 10 bin TL ile desteklediği ödülü “Kerr” ile Natali Yeres kazandı. Yeres’e ödülünü Milliyet Sanat Dergisi Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz takdim etti. Aygündüz ödülü verirken “Milliyet Sanat Dergisi bu yıl 50. yaşına giriyor. Ne güzel tesadüf ki de İKSV de 50. yaşında. Biz aynı yolda yürüyen iki kardeş kurumuz. İkimizin de kurucuları arasında Şakir Eczacıbaşı var. Onu buradan saygıyla anmak isterim. Bu yıl İstanbul Film Festivali’nde ilk defa verilen En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü için bir aradayız. Birlikteliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum” dedi. Natali Yeres ise “Bugün bir tarihe imza atıyoruz. 41. yılında ilk defa En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü vererek bu mesleğe dikkat çeken ve bu kararı veren herkese teşekkürler. Festivalde yarışan bütün meslektaşlarım adına bu ödülü almak istiyorum,” diye konuştu.