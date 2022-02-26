Bir hayal Katerina Köşkü ile gerçeğe dönüşüyor…

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden ‘şehitler diyarı’ sarıçam ormanları ve kristal karıyla Türkiye'nin kış turizminde önemli yere sahip olan Kars'ın Sarıkamış ilçesi yeni yatırımlar ile gelişiyor. Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış'ta Rus Çarı 2.Nikola'nın ailesi için yapılan Katerina Köşkü uzun yıllar sonra turizme kazandırılıyor. Köşk, 1994'e kadar askeri amaçla kullanıldı. Aynı yıl korumalı taşınmaz olarak tescillenen köşkün mülkiyeti hazineye devredildi. Sonrasında birçok proje ile gündeme gelen köşk, kaderine terk edildi. Muhteşem mimarisi ile görenleri büyüleyen köşkün akıbeti, uzun süren projelendirme çalışmaları sonucu belli oldu. Kars Valiliği’nin öncülüğünde hazırlanan raporlar doğrultusunda tarihi yapının hem bölgede turizme hizmet etmesi hem de yapının gelecek nesillere aktarılması için otel yapılması teklif edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında açılan ilan ile restorasyon yapılması şartı ile otel olarak kullanacak yatırımcıların başvuru ilanı açıldı. İlana çıkan tarihi köşke, aynı zamanda Karslı olan turizmci iş insanı Turgut Torunoğulları talip oldu.

Türkiye'de çok sayıda otele sahip olan Torunoğulları, bu proje ile doğduğu toprakların turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Tarihi köşk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurullar tarafından denetlenecek restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, otele dönüştürülecek. Sarıkamış sokaklarında herkes köşkün atıl durumdan kurtarılacak olmasından çok mutlu. Yaklaşık 30 yıllık hayal gerçek oluyor. Yıllardır çürümeye terk edilen köşkün içine girince de o yıpranmışlığı görmek mümkün. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan sözleşmeye göre köşk aslına uyun olarak restore edilecek. Yanında da Sarıkamış'ın doğasına uygun 100 yataklı bir otel yapılacak.

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTUYOR

Peki, Torunoğulları Ailesi’ni Sarıkamış’a yatırım yapmaya iten ne? Onun hikayesini de Orka Otellerinin sahibi Turgut Torunoğulları anlattı. Katerine Köşkü’ne sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyor. Genç yaşta işçi olarak gittiği Hollanda'da 5 bin kişiyi istihdam eden bir iş insanı olarak döndü. Türkiye'de çok sayıda otel yatırım yapan Torunoğlulları’nı en çok heyecanlandıran yatırım ise Katerina Köşkü oldu… Memleket özlemini ‘Bir gece önce heyecandan yatamadım’ diye dile getiriyor. Sarıkamış'taki yatırımını çok önemsiyor. Hem ata topraklarına yatırım yapmaktan mutlu hem de annesine verdiği sözü tutmanın onurunu yaşıyor. Daha önce annesi ve babası adına Kars'ta okul yaptırıp devlete bağışlayan Torunoğluları, bazen filmlerde bir replik bazen de gerçek hayatta para kazanmaya başlayan çocukların annelerine söylediği bir söz olarak karışımıza çıkan ‘Seni saraylarda, köşklerde yaşatacağım’ sözünü gerçeğe dönüştürecek olmanın hazzını yaşıyor. Çünkü Sarıkamış annesi Fikriye Torunoğulları'nın doğup büyüdüğü ilçe. Turgut Torunoğulları da benzer ifadeleri geçmişte annesine söylemiş. Hatta ünlü iş insanı konuşurken Türkiye’de yatırımlar yapınca annesinin ‘Memleketime yatırım yapmadın’ diye siteminden bahsetti. Annesinin bu yatırım ile mutlu olacağını düşündükçe heyecanının bir kat daha arttığını anlattı.

‘ESKİ FOTOĞRAFLARI BULUP AYNISINI YAPACAĞIZ’

Torunoğulları, kardeşleri, çocukları ve mimarlarla birlikte Kars'a gelerek Katerina Köşkü'nde incelemelerde bulundu. Kars Valisi, Sarıkamış Kaymakamı ile görüştü. Beraberindeki heyetle birlikte Katerina Köşkü'nü gezen Torunoğulları, “Biz planlamamızı Kültür Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Burada Katerina Köşkü ve Şişman Köşk var. Şişman Köşkü eğlence yani kafe, restoran olacak. Katerina Köşkü'nü çok lüks, özel odalar yapmayı düşünüyoruz. Buna Kültür Bakanlığı ve yetkililerle birlikte karar vereceğiz. Yanında da 100 yataklı bir otel de yapacağız” dedi. Torunoğulları, “Biz çok acele etmeyeceğiz. Köşkün ismi var ama kendisi çok yıpranmış. 1877 yılında yapılmış köşk, şimdi araştırmalar içerisindeyiz. Onun fotoğraflarını bulacağız. Yapılış şeklini bulacağız ve o günkü gibi yapmayı planlıyoruz. Burası her şeyi ile 1877 yılındaki gibi olacak. Bir tarafında da buna uygun bakanlıkla birlikte çalışarak bir otel yapacağız. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bizim Orka grubu olarak buraya gelişimiz Kars turizmine başka bir ivme kazandıracak” diye konuştu.

BİR BENZERİ YOK, ÇİVİ KULLANILMAMIŞ

Sarıkamış'ın sarıçam ormanları arasında bulunan köşk, Rus Çarı 2. Nikola tarafından 1897'da Baltık mimarisi tarzında yaptırıldı. 80 derecede pişirilmiş, çam ağaçlarının birbirine geçirilmesi şeklinde ve çivi kullanılmadan, 21 oda ve 3 salon olarak, doğu-batı yönünde inşa edilen köşk, dikdörtgen planlı ve üç bölümden oluşuyor. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının ana bölümü kesme taştan, bu kısmın kuzeye ve güneye bakan giriş cepheleri ise yarım oval şekilde ahşaptan yapılan köşkün ana binasının sağında ve solunda bodrum katı ile birlikte iki katlı olan ve temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan yapılan ve yine giriş kapıları kuzeyden açılan iki bölüm daha mevcut. Bu iki bölümün cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşuyor.

Köşkün, Rus Çarı 2.Nikola'nın eşi Katherina için yaptırıldığı zannedilse de tarihçiler hasta oğlu Aleksi için bir rehabilitasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapıldığını söylüyor.Ortada taştan imal edilmiş şapel tarzında bir ana yapı bu yapının doğu batı yanlarında tamamen ahşaptan ve asla metal çivi gibi bağlayıcılar kullanılmadan yatay sıralı kütüklerle inşa edilmiş iki yapı ile toplam 3 ana bölmeli bir köşk. Katerina Köşkünün mimari tarzına tamamen Baltık mimari demek biraz zor gibi burada Baltık Mimariyle birlikte Rönesans etkili Neo-Rus tarzının izlerini de görebiliyoruz. Çar II. Nikolay adına yaptırılan İmparatorluğun ihtişamını gösteren bu köşkte Çar II. Nikola’nın 1914 yılı Aralık ayında Kars’a bir ziyarette bulunduğu biliniyor Bu ziyaret kapsamında Çar II. Nikolay ve eşinin söz konusu köşkte konakladığı biliniyor. Katerina Köşkü’nün av köşkü kullanımının yanı sıra ibadethane, hastane, doğum evi, konser salonu ve askeri kışla gibi maksatlarla da kullanıldığı da biliniyor. Katerina Köşkü ileride Türkiye-Rusya arasında ortak payda sağlayacak bu yapının Türk-Rus ilişkilerinde de önemli bir yere sahip olacağı düşünülüyor.