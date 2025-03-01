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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

01.03.2025 - 23:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, hakkında, 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan başlatılan re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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